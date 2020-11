Tennis: Paris Masters ATP results - 2nd update

Paris, Nov 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 4th Nov, 2020 ) :results from the ATP Paris Masters at Bercy Arena on Tuesday (x denotes seeding): 2nd rd Pablo Carreno Busta (ESP x9) bt Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (7/3), 6-2 Norbert Gombos (SVK) bt David Goffin (BEL x8) 6-4, 7-6 (8/6) Marin Cilic (CRO) bt Corentin Moutet (FRA) -- walkover 1st rd Miomir Kecmanovic (SRB) bt John Millman (AUS) 6-4, 6-2 Yoshihito Nishioka (JPN) bt Pablo Andujar (ESP) 5-7, 6-4, 6-2 Adrian Mannarino (FRA) bt Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (7/5), 6-3 Stan Wawrinka (SUI x12) bt Dan Evans (GBR) 6-3, 7-6 (7/3) Tommy Paul (USA) bt Gilles Simon (FRA) 3-6, 6-3, 6-3 Richard Gasquet (FRA) bt Taylor Fritz (USA) 6-0, 3-6, 6-3 Lorenzo Sonego (ITA) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-1, 6-4 Kevin Anderson (RSA) bt Laslo Djere (SRB) 5-2 -- retiredPierre-Hugues Herbert (FRA) bt Tennys Sandgren (USA) 2-6, 6-4, 7-6 (7/4)Milos Raonic (CAN x10) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 6-2