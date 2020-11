Tennis: Paris Masters ATP results - 2nd update

(@FahadShabbir)

Paris, Nov 4 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Nov, 2020 ) : results from the ATP's Paris Masters at Bercy Arena on Wednesday (x denotes seeding): 2nd rd Rafael Nadal (ESP x1) bt Feliciano Lopez (ESP) 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 Jordan Thompson (AUS) bt Borna Coric (CRO x15) 2-6, 6-4, 6-2 Alexander Zverev (GER x4) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2, 6-2 Adrian Mannarino (FRA) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 Andrey Rublev (RUS x5) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 6-2 Diego Schwartzman (ARG x6) bt Richard Gasquet (FRA) 7-5, 6-3 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 6-4 Alex de Minaur (AUS x16) bt Lorenzo Sonego ( ITA ) 6-3, 7-5Daniil Medvedev (RUS x3) bt Kevin Anderson (RSA) 6-6 (5/2) -- retiredMilos Raonic (CAN x10) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 6-4

Recent Stories

Eyes turn to Fed as US presidency remains in limbo ..

France seeks trial for Liberian accused of crimes ..

Italy to enforce curfew as Europe tries to stem vi ..

Ankara vows 'firm' response to French ban on Turki ..

Stocks rally despite US vote uncertainty

Arsenal's Luiz available for Molde tie as Arteta l ..