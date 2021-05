Tennis: Parma WTA results - 2nd update

Parma, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 20th May, 2021 ) :results from the WTA tournament in Parma on Wednesday (x denotes seeding): 2nd rd Caroline Garcia (FRA x8) bt Anna-Lena Friedsam (GER) 6-2, 6-4 Coco Gauff (USA x3) bt Camila Giorgi (ITA) 6-2, 6-3 Sara Errani (ITA) bt Sara Sorribes Tormo (ESP x7) 4-6, 7-5, 2-2 - retiredWang Qiang (CHN x6) bt Martina Di Giuseppe (ITA) 6-4, 6-4Petra Martic (CRO x2) bt Liudmila Samsonova (RUS) 7-6 (7/5), 6-3