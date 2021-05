Parma, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd May, 2021 ) :results from the WTA tournament in Parma on Friday (x denotes seeding): Semi-finalsCoco Gauff (USA x3) bt Katerina Siniakova (CZE) 7-5, 1-6, 6-2Wang Qiang (CHN x6) bt Sloane Stephens (USA) 6-2, 7-6 (7/3)