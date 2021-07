London, July 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Jul, 2021 ) :Paths to the Wimbledon women 's singles final on Saturday (x denotes seeding): Ashleigh Barty (AUS x1) v Karolina Pliskova (CZE x8) Barty 1st rd: bt Carla Suarez Navarro (ESP) 6-1, 6-7 (1/7), 6-1 2nd rd: bt Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-3 3rd rd: bt Katerina Siniakova (CZE) 6-3, 7-5 4th rd: bt Barbora Krejcikova (CZE x14) 7-5, 6-3 QF: bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-1, 6-3 SF: bt Angelique Kerber (GER x25) 6-3, 7-6 (7/3) Pliskova 1st rd: bt Tamara Zidansek (SLO) 7-5, 6-4 2nd rd: bt Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-2 3rd rd: bt Tereza Martincova (CZE) 6-3, 6-3 4th rd: bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3QF: bt Viktorija Golubic (SUI) 6-2, 6-2SF: bt Aryna Sabalenka (BLR x2) 5-7, 6-4, 6-4

