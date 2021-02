Tennis: Phillip Island Trophy results

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Feb, 2021 ) :results from the WTA Phillip Island Trophy at Melbourne Park on Tuesday: Women's singles 3rd round Rebecca Peterson (SWE x16) bt Olivia Gadecki (AUS) 7-5, 6-3 Danielle Collins (USA x8) bt Misaki Doi (JPN) 6-4, 6-2 Petra Martic (CRO x4) bt Kimberly Birrell (AUS) 6-1, 6-3 Darya Kasatkina (RUS) bt Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x7) 2-6, 6-1, 6-4 Jil Teichmann (SUI) bt Patricia Tig (ROM) 6-3, 3-3 retired Marie Bouzkova (CZE x13) bt Gabriella Da Silva-Fick (AUS) 6-1, 6-1 Irina Begu (ROM) bt Wang Quang (CHN x5) 6-7 (2/7), 6-2, 6-1Bianca Andreescu (CAN x2) bt Zarina Diyas (KAZ) 6-1, 0-0 retiredafp