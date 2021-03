Tennis: Qatar Open ATP results

(@ChaudhryMAli88)

Doha, March 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Mar, 2021 ) :results from the ATP Qatar Open in Doha on Monday (x denotes seeding): 1st rd Aslan Karatsev (RUS) bt Mubarak Shannan Zayid (QAT) 6-4, 6-0 Alexander Bublik (KAZ) bt Ramkumar Ramanathan (IND) 6-4, 6-2 Roberto Bautista Agut (ESP x5) bt Reilly Opelka (USA) 4-6, 6-3, 6-4 Richard Gasquet (FRA) bt Blaz Rola (SLO) 6-4, 6-4Taylor Fritz (USA) bt Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (7/5), 6-4Nikoloz Basilashvili (GEO) bt John Millman (AUS) 2-6, 6-4, 6-2