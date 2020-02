Tennis: Rotterdam ATP results

Rotterdam, Netherlands, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2020 ) :results from the ATP tournament in Rotterdam on Tuesday (x denotes seeding): 1st round Filip Krajinovic (SRB) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-4, 6-1 Alexander Bublik (KAZ) bt Gregoire Barrre (FRA) 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 Andrey Rublev (RUS x7) bt Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-2, 6-3 Karen Khachanov (RUS) bt Fabio Fognini (ITA x5) 6-3, 6-3 Felix Auger-Aliassime (CAN) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 1-6, 6-3Aljaz Bedene (SLO) bt Benoit Paire (FRA) 6-2, 6-4Stefanos Tsitsipas (GRE x2) bt Hubert Hurkacz (POL) 6-7 (2/7), 6-3, 6-1