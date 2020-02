Tennis: Rotterdam ATP results - collated

(@ChaudhryMAli88)

Rotterdam, Netherlands, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Feb, 2020 ) :results from the ATP tournament in Rotterdam on Wednesday (x denotes seeding): 1st rd Vasek Pospisil (CAN) bt Daniil Medvedev (RUS x1) 6-4, 6-3 Gael Monfils (FRA x3) bt Joao Sousa (POR) 6-3, 6-2 Gilles Simon (FRA) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 7-6 (7/3), 3-6, 6-3 Jannik Sinner (ITA) bt Radu Albot (MDA) -- walkover David Goffin (BEL x4) bt Robin Haase (NED) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 2nd rd Dan Evans (GBR) bt Karen Khachanov (RUS) 4-6, 6-3, 6-4Pablo Carreno Busta (ESP) bt Roberto Bautista Agut (ESP x6) 6-4, 2-6, 7-6 (7/4)Felix Auger-Aliassime (CAN) bt Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-2