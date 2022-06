Tennis: 's-Hertogenbosch ATP/WTA results - collated

'sHertogenbosch, Netherlands, June 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Jun, 2022 ) :results from the ATP/WTA tournament in 's-Hertogenbosch on Tuesday (x denotes seeding; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 1st rd Ilya Ivashka bt Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-7 (8/10), 6-1 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Botic van de Zandschulp (NED x6) 4-6, 6-2, 6-1 Adrian Mannarino (FRA) bt Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/4), 7-6 (11/9) Sam Querrey (USA) bt Robin Haase (NED) 6-3, 6-2 Brandon Nakashima (USA) bt Tommy Paul (USA x7) 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 7-6 (7/2) Jenson Brooksby (USA x8) bt Jesper de Jong (NED) 7-6 (7/3), 6-3 Tim van Rijthoven (NED) bt Matthew Ebden (AUS) 7-6 (7/4), 7-6 (11/9) Karen Khachanov (x5) bt Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3 Kamil Majchrzak (POL) bt Dominik Koepfer (GER) 6-1, 6-4 Tallon Griekspoor (NED) bt Aljaz Bedene (SLO) 7-5, 7-5 Women 1st rd Aryna Sabalenka (x1) bt Kateryna Kozlova (UKR) 6-4, 6-1 Arianne Hartono (NED) bt Taylah Preston (AUS) 6-4, 3-6, 6-4 Alison Van Uytvanck (BEL) bt Tamara Korpatsch (GER) 6-4, 7-5 Elise Mertens (BEL x8) bt Storm Sanders (AUS) 6-7 (5/7), 6-1, 6-2 Elena Rybakina (KAZ x3) bt Jamie Loeb (USA) 6-4, 7-5 Shelby Rogers (USA) bt Vitalia Diatchenko 6-2, 6-4 Kirsten Flipkens (BEL) bt Anastasia Tikhonova 6-2, 5-7, 6-3 Ann Li (USA) bt Liudmila Samsonova (x5) 6-3, 6-4 Ekaterina Alexandrova (x7) bt Dayana Yastremska (UKR) 2-6, 7-6 (7/1), 6-2 Anhelina Kalinina (UKR) bt Olivia Gadecki (AUS) 6-3, 4-6, 6-4 Caty McNally (USA) bt Daria Saville (AUS) 7-6 (7/3), 6-3 Tamara Zidansek (SLO x4) bt Harmony Tan (FRA) 1-6, 6-2, 6-4 Veronika Kudermetova (x6) bt Leolia Jeanjean (FRA) 6-2, 6-3 Anna Blinkova bt Greet Minnen (BEL) 2-6, 6-1, 6-4 Belinda Bencic (SUI x2) bt Madison Brengle (USA) 6-4, 6-3 afp