Tennis: Saint Petersburg ATP results

Saint Petersburg, Sept 17 (UrduPoint / Pakistan Point News - 17th Sep, 2019 ) :results from the ATP tournament in Saint Petersburg on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Evgeny Donskoy (RUS) bt Matteo Viola (ITA) 6-2, 6-1 Ricardas Berankis (LTU) bt Dudi Sela (ISR) 6-3, 6-0 Andrey Rublev (RUS x5) bt Ilya Ivashka (BLR) 4-6, 6-0, 6-4 Roberto Carballes Baena (ESP) bt Martin Klizan (SVK) 6-2, 7-5 Egor Gerasimov (BLR) bt Lukas Rosol (CZE) 7-5, 6-2Damir Dzumhur (BIH) bt Janko Tipsarevic (SRB) 7-5, 3-6, 3-1 -- retiredafp