Tennis: Saint Petersburg ATP results

Saint Petersburg, Sept 18 (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Sep, 2019 ) :results from the ATP tournament in Saint Petersburg on Wednesday (x denotes seeding): 2nd rd Egor Gerasimov (BLR) bt Adrian Mannarino (FRA x7) 6-3, 6-1 Mikhail Kukushkin (KAZ x6) bt Damir Dzumhur (BIH) 7-6 (7/2), 6-2 1st rd Casper Ruud (NOR x8) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 Salvatore Caruso (ITA) bt Thomas Fabbiano (ITA) 2-6, 6-3, 6-3 Marton Fucsovics (HUN) bt Alexey Vatutin (RUS) 7-5, 6-1Joao Sousa (POR) bt Jozef Kovalik (SVK) 6-2, 6-3afp