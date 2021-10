Saint Petersburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Oct, 2021 ) :results from the ATP tournament in St Petersburg on Monday (x denotes seeding): 1st rd Sebastian Korda (USA x8) bt Nino Serdarusic (CRO) 7-6 (7/2), 7-5Alexander Bublik (KAZ x7) bt Evgenii Tiurnev (RUS) 6-3, 6-4Jan-Lennard Struff (GER) bt James Duckworth (AUS) 7-6 (7/3), 6-3