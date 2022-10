Stockholm, (UrduPoint / Pakistan Point News - 22nd Oct, 2022 ) :results from the ATP tournament in Stockholm on Friday (x denotes seeding): Quarter-finals Stefanos Tsitsipas (GRE x1) bt Mikael Ymer (SWE) 7-5, 6-3 Alex De Minaur (AUS x5) bt Denis Shapovalov (CAN x4) 6-2, 7-6 (7/4)Holger Rune (DEN x7) bt Cameron Norrie (GBR x2) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3Emil Ruusuvuori (FIN) bt Frances Tiafoe (USA x3) 6-1, 6-2