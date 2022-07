Umag, Croatia, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jul, 2022 ) :results from the ATP tournament in Umag on Thursday (x denotes seeding): 2nd rd Carlos Alcaraz (ESP x1) bt Norbert Gombos (SVK) 6-2, 6-3 Facundo Bagnis (ARG) bt Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-1Marco Cecchinato (ITA) bt Lorenzo Musetti (ITA x8) 6-4, 6-3Franco Agamenone (ITA) bt Sebastian Baez (ARG x4) 3-6, 6-1, 7-5