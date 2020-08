Tennis: US Open results

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Sep, 2020 ) :results from opening day of US Open tennis championship in New York on Monday (x-denotes seed): Men's singles 1st rd Juan Ignacio Londero (ARG) bt Evgeny Donskoy (RUS) 6-3, 6-3, 7-5 Borna Coric (CRO x27) bt Pablo Andujar (ESP) 7-5, 6-3, 6-1 Egor Gerasimov (BLR) bt Dusan Lajovic (SRB x18) 6-1, 4-6, 6-4, 6-4 Women's singles 1st rd Karolina Pliskova (CZE x1) bt Anhelina Kalinina (UKR) 6-4, 6-0 Caroline Garcia (FRA) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 6-2 Angelique Kerber (GER x17) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 6-4 Marketa Vondrousov (CZE x12) bt Greet Minnen (BEL) 6-1, 6-4 Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Francesca Di Lorenzo (USA) 2-6, 7-6 (8/6), 6-0Kristina Mladenovic (FRA x30) bt Hailey Baptiste (USA) 7-5, 6-2Varvara Gracheva (RUS) bt Paula Badosa (ESP) 6-4, 7-5