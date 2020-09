Tennis: US Open results

New York, Sept 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Sep, 2020 ) :results from US Open tennis championship in New York on Tuesay (x-denotes seed): Men's singles 1st rd Andrey Kuznetsov (RUS) bt Sam Querrey (USA) 6-4, 7-6 (8/6), 6-2 Sumit Nagal (IND) bt Bradley Klahn (USA) 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 Dominic Thiem (AUT x2) bt Jaume Munar (ESP) 7-6 (8/6), 6-3, 0-0 abandon Women's singles 1st rd Ysaline Bonaventure (BEL) bt Zhang Shuai (CHN x25) 4-6, 6-3, 6-2 Tsvetana Pironkova (BUL) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3 Garbie Muguruza (ESP x10) bt Nao Hibino (JPN) 6-4, 6-4 Amanda Anisimova (USA x22) bt Viktoriya Tomova (BUL) 7-5, 7-5 Margarita Gasparyan (RUS) bt Mnica Puig (PUR) 6-3, 6-7 (0/7), 6-0Sorana Cirstea (ROU) bt Christina McHale (USA) 6-4, 7-5Elise Mertens (BEL x16) bt Laura Siegemund (GER) 6-2, 6-2