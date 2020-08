Tennis: US Open results - 1st update

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Sep, 2020 ) :results from opening day of US Open tennis championship in New York on Monday (x-denotes seed): Men's singles 1st rd Juan Ignacio Londero (ARG) bt Evgeny Donskoy (RUS) 6-3, 6-3, 7-5 Borna Coric (CRO x27) bt Pablo Andujar (ESP) 7-5, 6-3, 6-1 Egor Gerasimov (BLR) bt Dusan Lajovic (SRB x18) 6-1, 4-6, 6-4, 6-4 Jordan Thompson (AUS) bt Stefano Travaglia (ITA) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2 Cameron Norrie (GBR) bt Diego Schwartzman (ARG x9) 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 7-5 Federico Coria (ARG) bt Jason Jung (TPE) 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 abandon Alejandro Davidovich (ESP) bt Dennis Novak (AUT) 3-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-0 Women's singles 1st rd Karolina Pliskova (CZE x1) bt Anhelina Kalinina (UKR) 6-4, 6-0 Caroline Garcia (FRA) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 6-2 Angelique Kerber (GER x17) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 6-4 Anna-Lena Friedsam (GER) bt Caroline Dolehide (USA) 6-2, 6-2 Marketa Vondrousova (CZE x12) bt Greet Minnen (BEL) 6-1, 6-4 Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Francesca Di Lorenzo (USA) 2-6, 7-6 (8/6), 6-0 Kristina Mladenovic (FRA x30) bt Hailey Baptiste (USA) 7-5, 6-2 Varvara Gracheva (RUS) bt Paula Badosa (ESP) 6-4, 7-5Danka Kovinic (MNE) bt Lizette Cabrera (AUS) 6-4, 3-6, 6-2Petra Kvitova (CZE x6) bt Irina Begu (ROU) 6-3, 6-2