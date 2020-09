Tennis: US Open results - 1st update

New York, Sept 10 (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Sep, 2020 ) :results from US Open tennis championships in New York on Wednesday (x-denotes seed): Men's singles Quarter-finals Daniil Medvedev (RUS x3) bt Andrey Rublev (RUS x10) 7-6 (8/6), 6-3, 7-6 (7/5) Women's singles Quarter-finalsSerena Williams (USA x3) bt Tsvetana Pironkova (BUL) 4-6, 6-3, 6-2Victoria Azarenka (BLR) bt Elise Mertens (BEL x16) 6-1, 6-0