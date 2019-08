Tennis: US Open results - 1st update

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2019 ) :US Open results on Monday (x denotes seeding): Men 1st rd Denis Kudla (USA) bt Janko Tipsarevic (SRB) 3-6, 6-1, 7-6 (7/5), 6-1 Dusan Lajovic (SRB x27) bt Steve Darcis (BEL) 7-5, 6-3, 6-3 Jenson Brooksby (USA) bt Tomas Berdych (CZE) 6-1, 2-6, 6-4, 6-4 Bradley Klahn (USA) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-2, 6-3 Kei Nishikori (JPN x7) bt Marco Trungelliti (ARG) 6-1, 4-1 retired Women 1st rd Rebecca Peterson (SWE) bt Monica Puig (PUR) 6-3, 6-3 Johanna Konta (GBR x16) bt Daria Kasatkina (RUS) 6-1, 4-6, 6-2 Margarita Gasparyan (RUS) bt Priscilla Hon (AUS) 7-6 (7/4), 6-4 Ekaterina Alexandrova (RUS) bt Samantha Stosur (AUS) 6-1, 6-3 Ons Jabeur (TUN) bt Caroline Garcia (FRA x27) 7-6 (10/8), 6-2 Mariam Bolkvadze (GEO) bt Bernarda Pera (USA) 6-3, 5-7, 6-4 Karolina Pliskova (CZE x3) bt Tereza Martincova (CZE) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) Petra Martic (CRO x22) bt Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 4-6, 6-1 Ana Bogdan (ROM) bt Harriet Dart (GBR) 6-3, 6-1Anastasija Sevastova (LAT x12) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-3, 6-3Ashleigh Barty (AUS x2) bt Zarina Diyas (KAZ) 1-6, 6-3, 6-2