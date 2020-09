Tennis: US Open results - 2nd update

New York, Sept 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2020 ) :results from US Open tennis championship in New York on Wednesday (x-denotes seed): Men's singles 2nd rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Kyle Edmund (GBR) 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2 Jan-Lennard Struff (GER x28) bt Michael Mmoh (USA) 6-2, 6-2, 7-5 Pablo Carreno-Busta (ESP x20) bt Mitchell Krueger (USA) 6-1, 6-2, 6-2 Ricardas Berankis (LTU) bt Steve Johnson (USA) 7-5, 6-2, 1-6, 7-6 (7/1) Taylor Fritz (USA x19) bt Gilles Simon (FRA) 7-5, 6-3, 6-2 Filip Krajinovic (SRB x26) bt Marcos Giron (USA) 6-4, 6-1, 6-3 David Goffin (BEL x7) bt Lloyd Harris (RSA) 7-6 (8/6), 4-6, 6-1, 6-4 Borna Coric (CRO x27) bt Juan Ignacio Londero (ARG) 7-5, 4-6, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3 Jordan Thompson (AUS) bt Egor Gerasimov (BLR) 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 Mikhail Kukushkin (KAZ) bt Christian Garin (CHI x13) 6-2, 6-1, 3-6, 4-6, 7-5 Cameron Norrie (GBR) bt Federico Coria (ARG) 6-3, 6-4, 6-4 Alejandro Davidovich (ESP) bt Hubert Hurkacz (POL x24) 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 Adrian Mannarino (FRA x32) bt Jack Sock (USA) 7-6 (7/5), 7-5, 6-2 Alexander Zverev (GER x5) bt Brandon Nakashima (USA) 7-5, 6-7 (8/10), 6-3, 6-1 Women's singles 2nd rd Caroline Garcia (FRA) bt Karolina Pliskova (CZE x1) 6-1, 7-6 (7/2) Jennifer Brady (USA x28) bt Catherine Bellis (USA) 6-1, 6-2 Angelique Kerber (GER x17) bt Anna-Lena Friedsam (GER) 6-3, 7-6 (8/6) Ann Li (USA) bt Alison Riske (USA x13) 6-0, 6-3 Aliaksandra Sasnovich (BLR) bt Marketa Vondrousova (CZE x12) 6-1, 6-2 Yulia Putintseva (KAZ x23) bt Vera Lapko (BLR) 6-3, 6-3 Varvara Gracheva (RUS) bt Kristina Mladenovic (FRA x30) 1-6, 7-6 (7/2), 6-0 Petra Martic (CRO x8) bt Kateryna Bondarenko (UKR) 6-3, 6-4 Naomi Osaka (JPN x4) bt Camila Giorgi (ITA) 6-1, 6-2 Marta Kostyuk (UKR) bt Anastasija Sevastova (LAT x31) 6-3, 7-6 (7/5) Magda Linette (POL x24) bt Danka Kovinic (MNE) 6-1, 6-7 (2/7), 7-6 (7/4) Anett Kontaveit (EST x14) bt Kaja Juvan (SLO) 6-4, 6-1 Shelby Rogers (USA) bt Elena Rybakina (KAZ x11) 7-5, 6-1 Madison Brengle (USA) bt Dayana Yastremska (UKR x19) 6-2, 6-3Jessica Pegula (USA) bt Kirsten Flipkens (BEL) 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 6-3Petra Kvitova (CZE x6) bt Kateryna Kozlova (UKR) 7-6 (7/3), 6-2