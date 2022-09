Tennis: US Open results - 3rd update

New York, Sept 3 (UrduPoint / Pakistan Point News - 3rd Sep, 2022 ) :US Open results on Friday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 3rd rd Pablo Carreno Busta (ESP x12) bt Alex De Minaur (AUS x18) 6-1, 6-1, 3-6, 7-6 (7/5) Karen Khachanov (x27) bt Jack Draper (GBR) 6-3, 4-6, 6-5 - retired Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Daniel Galan (COL) 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 Matteo Berrettini (ITA x13) bt Andy Murray (GBR) 6-4, 6-4, 6-7 (1/7), 6-3 Corentin Moutet (FRA) bt Pedro Cachin (ARG) 6-3, 4-6, 6-2, 7-5 Casper Ruud (NOR x5) bt Tommy Paul (USA x29) 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 5-7, 6-0 Women 3rd rd Zhang Shuai (CHN) bt Rebecca Marino (CAN) 6-2, 6-4 Coco Gauff (USA x12) bt Madison Keys (USA x20) 6-2, 6-3 Caroline Garcia (FRA x17) bt Bianca Andreescu (CAN) 6-3, 6-2 Alison Riske-Amritraj (USA x29) bt Wang Xiyu (CHN) 6-4, 3-6, 6-4 Ons Jabeur (TUN x5) bt Shelby Rogers (USA x31) 4-6, 6-4, 6-3Veronika Kudermetova (x18) bt Dalma Galfi (HUN) 6-2, 6-0Liudmila Samsonova bt Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 6-3