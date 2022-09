Tennis: US Open results - 4th update

(@FahadShabbir)

New York, Sept 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Sep, 2022 ) :US Open results on Thursday (x denotes seed; players representing Russia and Belarus are banned from competing under the name or flag of their countries): Men 2nd rd Ilya Ivashka bt Hubert Hurkacz (POL x8) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5), 6-3 Lorenzo Musetti (ITA x26) bt Gijs Brouwer (NED) 6-7 (1/7), 6-3, 6-4, 6-2 Brandon Nakashima (USA) bt Grigor Dimitrov (BUL x17) 7-6 (7/5), 7-5, 6-3 Jannik Sinner (ITA x11) bt Christopher Eubanks (USA) 6-4, 7-6 (10/8), 6-2 Marin Cilic (CRO x15) bt Albert Ramos Vinolas (ESP) 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 Dan Evans (GBR x20) bt James Duckworth (AUS) 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 Jenson Brooksby (USA) bt Borna Coric (CRO x25) 6-4, 7-6 (12/10), 6-1 Carlos Alcaraz (ESP x3) bt Federico Coria (ARG) 6-2, 6-1, 7-5 Cameron Norrie (GBR x7) bt Joao Sousa (POR) 6-4, 6-4, 7-6 (7/4) Holger Rune (DEN x28) bt John Isner (USA) - walkover Denis Shapovalov (CAN x19) bt Roberto Carballes Baena (ESP) 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 Andrey Rublev (x9) bt Kwon Soon-woo (KOR) 6-3, 6-0, 6-4 Diego Schwartzman (ARG x14) bt Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (8/6) Frances Tiafoe (USA x22) bt Jason Kubler (AUS) 7-6 (7/3), 7-5, 7-6 (7/2) Richard Gasquet (FRA) bt Miomir Kecmanovic (SRB x32) 6-2, 6-4, 4-6, 6-4 Women 2nd rd Iga Swiatek (POL x1) bt Sloane Stephens (USA) 6-3, 6-2 Lauren Davis (USA) bt Ekaterina Alexandrova (x28) 0-6, 6-4, 7-6 (10/5) Jule Niemeier (GER) bt Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 6-3 Zheng Qinwen (CHN) bt Anastasia Potapova 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) Garbine Muguruza (ESP x9) bt Linda Fruhvirtova (CZE) 6-0, 6-4 Petra Kvitova (CZE x21) bt Anhelina Kalinina (UKR) - walkover Yuan Yue (CHN) bt Irina-Camelia Begu (ROM) 6-3, 7-6 (8/6) Jessica Pegula (USA x8) bt Aliaksandra Sasnovich 6-4, 6-4 Petra Martic (CRO) bt Paula Badosa (ESP x4) 6-7 (5/7), 6-1, 6-2 Victoria Azarenka (x26) bt Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-3 Karolina Pliskova (CZE x22) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-3, 6-2 Belinda Bencic (SUI x13) bt Sorana Cirstea (ROM) 3-6, 7-5, 6-2 Alize Cornet (FRA) bt Katerina Siniakova (CZE) 6-1, 1-6, 6-3 Danielle Collins (USA x19) bt Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 7-5Clara Burel (FRA) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 6-4, 4-6, 6-4Aryna Sabalenka (x6) bt Kaia Kanepi (EST) 2-6, 7-6 (10/8), 6-4