Tennis: US Open results

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Aug, 2019 ) :US Open results on Monday (x denotes seeding): Men 1st rd Dusan Lajovic (SRB x27) bt Steve Darcis (BEL) 7-5, 6-3, 6-3 Bradley Klahn (USA) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-2, 6-3 Kei Nishikori (JPN x7) bt Marco Trungelliti (ARG) 6-1, 4-1 retired Women 1st rd Rebecca Peterson (SWE) bt Monica Puig (PUR) 6-3, 6-3 Ons Jabeur (TUN) bt Caroline Garcia (FRA x27) 7-6 (10/8), 6-2 Karolina Pliskova (CZE x3) bt Tereza Martincova (CZE) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3)Ana Bogdan (ROM) bt Harriet Dart (GBR) 6-3, 6-1Anastasija Sevastova (LAT x12) bt Eugenie Bouchard (CAN) 6-3, 6-3