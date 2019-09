New York, Sept 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Sep, 2019 ) :US Open results on Sunday (x denotes seeding): Men 4th rd Roger Federer (SUI x3) bt David Goffin (BEL x15) 6-2, 6-2, 6-0 Grigor Dimitrov (BUL) bt Alex De Minaur (AUS) 7-5, 6-3, 6-4 Women 4th rd Wang Qiang (CHN x18) bt Ashleigh Barty (AUS x2) 6-2, 6-4Johanna Konta (GBR x16) bt Karolina Pliskova (CZE x3) 6-7 (1/7), 6-3, 7-5afp