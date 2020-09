Tennis: US Open results - collated

(@ChaudhryMAli88)

New York, Sept 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Sep, 2020 ) :results from US Open Tennis Championships in New York on Saturday (x-denotes seed): Men's singles 3rd rd Matteo Berrettini (ITA x6) bt Casper Ruud (NOR x30) 6-4, 6-4, 6-2 Andrey Rublev (RUS x10) bt Salvatore Caruso (ITA) 6-0, 6-4, 6-0 Frances Tiafoe (USA) bt Marton Fucsovics (HUN) 6-2, 6-3, 6-2 Daniil Medvedev (RUS x3) bt Jeffrey Wolf (USA) 6-3, 6-3, 6-2 Vasek Pospisil (CAN) bt Roberto Bautista (ESP x8) 7-5, 2-6, 4-6, 6-3, 6-2 Alex De Minaur (AUS x21) bt Karen Khachanov (RUS x11) 6-4, 0-6, 4-6, 6-3, 6-1 Felix Auger-Aliassime (CAN x15) bt Corentin Moutet (FRA) 6-1, 6-0, 6-4 Dominic Thiem (AUT x2) bt Marin Cilic (CRO x31) 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 Women's singles 3rd rd Alize Cornet (FRA) bt Madison Keys (USA x7) 7-6 (7/4), 3-2 retired Tsvetana Pironkova (BUL) bt Donna Vekic (CRO x18) 6-4, 6-1 Maria Sakkari (GRE x15) bt Amanda Anisimova (USA x22) 6-3, 6-1 Serena Williams (USA x3) bt Sloane Stephens (USA x26) 2-6, 6-2, 6-2 Victoria Azarenka (BLR) bt Iga Swiatek (POL) 6-4, 6-2 Karolina Muchova (CZE x20) bt Sorana Cirstea (ROU) 6-3, 2-6, 7-6 (9/7)Elise Mertens (BEL x16) bt Caty McNally (USA) 7-5, 6-1Sofia Kenin (USA x2) bt Ons Jabeur (TUN x27) 7-6 (7/4), 6-3