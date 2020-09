Tennis: US Open results - collated

New York, Sept 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Sep, 2020 ) :results from US Open tennis championship in New York on Tuesday (x-denotes seed) Men's singles Quarter-finals Pablo Carreno Busta (ESP x20) bt Denis Shapovalov (CAN x12) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 0-6, 6-3 Alexander Zverev (GER x5) bt Borna Coric (CRO x27) 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 6-3 Women's singles Quarter-finalsJennifer Brady (USA x28) bt Yulia Putintseva (KAZ x23) 6-3, 6-2Naomi Osaka (JPN x4) bt Shelby Rogers (USA) 6-3, 6-4