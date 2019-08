Tennis: US Open results - collated

New York, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Aug, 2019 ) :results from Tuesday's second day of the US Open tennis championships: (x denotes seed): Men 1st rd Andrey Rublev (RUS) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x8) 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5 Gilles Simon (FRA) bt Bjorn Fratangelo (USA) 5-7, 7-5, 7-5, 7-5 Matteo Berrettini (ITA x24) bt Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 2-6, 6-2 Jordan Thompson (AUS) bt Joao Sousa (POR) 6-3, 6-2, 6-4 Alexei Popyrin (AUS) bt Federico Del Bonis (ARG) 6-1, 7-5, 7-6 (7/5) Mikhail Kukushkin (KAZ) bt Roberto Bautista Agut (ESP x10) 3-6, 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 Gael Monfils (FRA x13) bt Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/2), 6-4, 6-3 Marius Copil (ROU) bt Ugo Humbert (FRA) 6-3, 5-7, 7-6 (13/11), 4-6, 6-1 Denis Shapovalov (CAN) bt Felix Auger-Aliassime (CAN x18) 6-1, 6-1, 6-4 Pablo Andujar (ESP) bt Kyle Edmund (GBR x30) 3-6, 7-6 (7/1), 7-5, 5-7, 6-2 Lorenzo Sonego (ITA) bt Marcel Granollers (ESP) 6-3, 6-4, 6-4 Alexander Bublik (KAZ) bt Santiago Giraldo (COL) 2-6, 6-0, 7-5, 3-6, 6-4 Thomas Fabbiano (ITA) bt Dominic Thiem (AUT x4) 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 Alexander Zverev (GER x6) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 Frances Tiafoe (USA) bt Ivo Karlovic (CRO) 6-2, 6-3, 1-2, retired Aljaz Bedene (SLO) bt Jozef Kovalk (SVK) 6-3, 6-4, 7-5 Benot Paire (FRA x29) bt Brayden Schnur (CAN) 6-2, 6-4, 6-4 Diego Schwartzman (ARG x20) bt Robin Haase (NED) 6-3, 7-6 (8/6), 6-0 Egor Gerasimov (BLR) bt Lloyd Harris (RSA) 7-5, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) Tennys Sandgren (USA) bt Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1-6, 6-7 (2/7), 6-4, 7-6 (7/5), 7-5 Vasek Pospisil (CAN) bt Karen Khachanov (RUS x9) 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3 John Isner (USA x14) bt Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 6-3, 6-4, 6-4 Jan-Lennard Struff (GER) bt Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-4, 6-2 Cedrik-Marcel Stebe (GER) bt Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 4-6, 6-4, 7-6 (8/6) Marin Cilic (CRO x22) bt Martin Klizan (SVK) 6-3, 6-2, 7-6 (8/6) Fernando Verdasco (ESP x32) bt Tobias Kamke (GER) 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 Chung Hyeon (KOR) bt Ernesto Escobedo (USA) 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4, 6-2 Thanasi Kokkinakis (AUS) bt Ilya Ivashka (BLR) 6-3, 7-6 (10/8), 6-7 (4/7), 6-2 Rafael Nadal (ESP x2) bt John Millman (AUS) 6-3, 6-2, 6-2 Antoine Hoang (FRA) bt Leonardo Mayer (ARG) 3-6, 6-2, 6-7 (6/8), 6-1, 6-3 Henri Laaksonen (SUI) bt Marco Cecchinato (ITA) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6), 2-6, 3-6, 7-6 (7/2) Nick Kyrgios (AUS x28) bt Steve Johnson (USA) 6-3, 7-6 (7/1), 6-4 Women 1st rd Naomi Osaka (JPN x1) bt Anna Blinkova (RUS) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 Magda Linette (POL) bt Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-4 Cori Gauff (USA) bt Anastasia Potapova (RUS) 3-6, 6-2, 6-4 Timea Babos (HUN) bt Carla Suarez Navarro (ESP x28) 6-2, 0-0, retired Anett Kontaveit (EST x21) bt Sara Sorribes (ESP) 6-1, 6-1 Ajla Tomljanovic (AUS) bt Marie Bouzkov (CZE) 1-6, 7-5, 6-1 Alize Cornet (FRA) bt Jessica Pegula (USA) 6-2, 6-3 Belinda Bencic (SUI x13) bt Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-2 Kaia Kanepi (EST) bt Tatjana Maria (GER) 5-7, 7-6 (7/4), 6-3 Julia Grges (GER x26) bt Natalia Vikhlyantseva (RUS) 1-6, 6-1, 7-6 (7/1) Francesca Di Lorenzo (USA) bt Veronika Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bt Pauline Parmentier (FRA) 6-1, 7-6 (7/2) Kiki Bertens (NED x7) bt Paula Badosa (ESP) 6-4, 6-2 Simona Halep (ROU x4) bt Nicole Gibbs (USA) 6-3, 3-6, 6-2 Taylor Townsend (USA) bt Kateryna Kozlova (UKR) 3-6, 6-3, 6-2 Sorana Cirstea (ROU) bt Katerina Siniakova (CZE) 7-5, 6-2 Aliona Bolsova (ESP) bt Barbora Strycova (CZE x31) 6-3, 0-6, 6-1 Caroline Wozniacki (DEN x19) bt Wang Yafan (CHN) 1-6, 7-5, 6-3 Danielle Collins (USA) bt Polona Hercog (SLO) 6-3, 4-6, 6-4 Kirsten Flipkens (BEL) bt Wang Xiyu (CHN) 3-6, 6-2, 6-2 Bianca Andreescu (CAN x15) bt Katie Volynets (USA) 6-2, 6-4 Kristie Ahn (USA) bt Svetlana Kuznetsova (RUS) 7-5, 6-2 Jelena Ostapenko (LAT) bt Aleksandra Krunic (SRB) 6-3, 7-6 (9/7) Alison Riske (USA) bt Garbine Muguruza (ESP x24) 2-6, 6-1, 6-3 Elise Mertens (BEL x25) bt Jil Teichmann (SUI) 6-2, 6-2 Kristyna Pliskova (CZE) bt Diane Parry (FRA) 6-4, 6-3 Andrea Petkovic (GER) bt Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-3, 6-4 Petra Kvitova (CZE x6) bt Denisa Allertova (CZE) 6-2, 6-4 Donna Vekic (CRO x23) bt Richel Hogenkamp (NED) 7-6 (7/4), 6-3 Yulia Putintseva (KAZ) bt Madison Brengle (USA) 6-3, 6-3Aryna Sabalenka (BLR x9) bt Victoria Azarenka (BLR) 3-6, 6-3, 6-4Anna Kalinskaya (RUS) bt Sloane Stephens (USA x11) 6-3, 6-4