Tennis: Vienna ATP results

Vienna, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Oct, 2020 ) :results from the ATP tournament in Vienna on Wednesday (x denotes seeding): 1st rd Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Jan-Lennard Struff (GER) 6-7 (3/7), 6-3, 6-4 Vasek Pospisil (CAN) bt Felix Auger-Aliassime (CAN) 7-5, 7-5 Daniil Medvedev (RUS x4) bt Jason Jung (TPE) 6-3, 6-1 Jannik Sinner (ITA) bt Casper Ruud (NOR) 7-6 (7/2), 6-3 2nd rdNovak Djokovic (SRB x1) bt Borna Coric (CRO) 7-6 (13/11), 6-3