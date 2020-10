Tennis: Vienna ATP results - collated

Vienna, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Oct, 2020 ) :results from the ATP tournament in Vienna on Tuesday (x denotes seeding): 1st rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Filip Krajinovic (SRB) 7-6 (8/6), 6-3 Hubert Hurkacz (POL) bt Attila Balazs (HUN) 6-3, 7-5 Lorenzo Sonego (ITA) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-3 Grigor Dimitrov (BUL) bt Karen Khachanov (RUS) 7-6 (8/6), 6-3 Dan Evans (GBR) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-3, 4-5 -- retiredCristian Garin (CHI) bt Stan Wawrinka (SUI) 6-4, 6-7 (9/11), 6-3Dominic Thiem (AUT x2) bt Vitaliy Sachko (UKR) 6-4, 7-5