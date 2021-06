Tennis: Wimbledon results -- 2nd update

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jun, 2021 ) :results from day 2 of Wimbledon on Tuesday (x denotes seeded player): Men 1st rd Alexander Zverev (GER x4) bt Tallon Griekspoor (NED) 6-3, 6-4, 6-1 Sebastian Korda (USA) bt Alex De Minaur (AUS x15) 6-3, 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) Diego Schwartzman (ARG x9) bt Benot Paire (FRA) 6-3, 6-4, 6-0 Fabio Fognini (ITA x26) bt Albert Ramos Vinolas (ESP) 7-6 (7/4), 6-2, 6-4 Dan Evans (GBR x22) bt Feliciano Lopez (ESP) 7-6 (7/4), 6-2, 7-5 Lloyd Harris (RSA) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-3, 6-4, 7-6 (8/6) Egor Gerasimov (BLR) bt Jay Clarke (GBR) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 6-2 Soonwoo Kwon (KOR) bt Daniel Masur (GER) 6-7 (2/7), 6-3, 6-4, 6-4 Antoine Hoang (FRA) bt Zhang Zhizhen (CHN) 4-6, 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-3, 6-2 Denis Shapovalov (CAN x10) bt Philipp Kohlschreiber (GER) 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 Roger Federer (SUI x6) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-7 (3/7), 3-6, 6-2 - retired Richard Gasquet (FRA) bt Yuichi Sugita (JPN) 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, 6-1 Women 1st rd Ashleigh Barty (AUS x1) bt Carla Surez Navarro (ESP) 6-1, 6-7 (1/7), 6-1 Marta Kostyuk (UKR) bt Kiki Bertens (NED x17) 6-3, 6-4 Venus Williams (USA) bt Mihaela Buzarnescu (ROM) 7-5, 4-6, 6-3 Liudmila Samsonova (RUS) bt Kaia Kanepi (EST) 6-4, 6-2 Madison Brengle (USA) bt Christina McHale (USA) 3-6, 7-5, 10-8 Karolina Pliskova (CZE x8) bt Tamara Zidansek (SLO) 7-5, 6-4 Tereza Martincova (CZE) bt Alison Riske (USA x28) 6-2, 4-6, 6-1 Lin Zhu (CHN) bt Mona Barthel (GER) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3 Vera Zvonareva (RUS) bt Marie Bouzkov (CZE) 7-5, 6-4 Elise Mertens (BEL x13) bt Harriet Dart (GBR) 6-1, 6-3 Nadia Podoroska (ARG) bt Ann Li (USA) 6-4, 7-6 (7/1) Claire Liu (USA) bt Misaki Doi (JPN) 2-6, 6-3, 9-7 Shelby Rogers (USA) bt Samantha Stosur (AUS) 6-1, 5-7, 6-3 Donna Vekic (CRO) bt Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-4 Ons Jabeur (TUN x21) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-2, 6-1 Maria Sakkari (GRE x15) bt Arantxa Rus (NED) 6-1, 6-1Andrea Petkovic (GER) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-4, 6-3Angelique Kerber (GER x25) bt Nina Stojanovic (SRB) 6-4, 6-3