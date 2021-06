Tennis: Wimbledon results - 3rd update

(@ChaudhryMAli88)

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jun, 2021 ) : results from day 1 of Wimbledon on Monday (x denotes seeded player): Men 1st rd Novak Djokovic (SRB x1) bt Jack Draper (GBR) 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 Kevin Anderson (RSA) bt Marcelo Tomas Barrios Vera (CHI) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 7-6 (7/4) Andreas Seppi ( ITA ) bt Joo Sousa (POR) 4-6, 6-4, 7-5, 6-2 Denis Kudla ( USA ) bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP x30) 5-7, 4-6, 7-6 (7/4), 6-3, 6-3 Jiri Vesely (CZE) bt Yannick Hanfmann (GER) 6-1, 7-5, 7-6 (7/5) Mrton Fucsovics ( HUN ) bt Jannik Sinner ( ITA x19) 5-7, 6-3, 7-5, 6-3 Andrey Rublev (RUS x5) bt Federico Del Bonis (ARG) 4-6, 6-4, 6-1, 6-2 Frances Tiafoe ( USA ) bt Stefanos Tsitsipas (GRE x3) 6-4, 6-4, 6-3 Miomir Kecmanovic (SRB) bt Facundo Bagnis (ARG) 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (7/1) Roberto Bautista Agut (ESP x8) bt John Millman (AUS) 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) Women 1st rd Sloane Stephens ( USA ) bt Petra Kvitova (CZE x10) 6-3, 6-4 Lauren Davis ( USA ) bt Jodie Burrage (GBR) 6-2, 6-1 Madison Keys ( USA x23) bt Katie Swan (GBR) 6-3, 6-4 Viktorija Golubic (SUI) bt Veronika Kudermetova (RUS x29) 3-6, 6-1, 11-9 Danielle Collins ( USA ) bt Polona Hercog (SLO) 4-6, 6-3, 6-2 Sofia Kenin ( USA x4) bt Wang Xinyu (CHN) 6-4, 6-2 Iga Swiatek ( POL x7) bt Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 6-4 Lesley Kerkhove (NED) bt Svetlana Kuznetsova (RUS) 6-3, 6-3 Garbine Muguruza (ESP x11) bt Fiona Ferro (FRA) 6-0, 6-1 Ekaterina Alexandrova (RUS x32) bt Laura Siegemund (GER) 6-1, 6-3 Mara Camila Osorio (COL) bt Anna Kalinskaya (RUS) 1-6, 6-0, 6-4Katie Boulter (GBR) bt Danielle Lao ( USA ) 6-7 (6/8), 6-3, 6-4Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Monica Niculescu (ROM) 6-1, 6-4

