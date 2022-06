Tennis: Wimbledon results - 4th update

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jun, 2022 ) :Wimbledon results on Tuesday on the second day of the 2022 championships at the All England Club (x denotes seeded player): Men 1st rd Reilly Opelka (USA x15) bt Carlos Taberner (ESP) 7-6 (7/5), 6-4, 6-4 Mikael Ymer (SWE) bt Daniel Altmaier (GER) 6-3, 7-5, 7-5 Christian Harrison (USA) bt Jay Clarke (GBR) 7-6 (7/3), 6-1, 7-6 (8/6) David Goffin (BEL) bt Radu Albot (MDA) 6-2, 6-2, 7-6 (7/5) Sebastian Baez (ARG x31) bt Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-4, 7-5 Ryan Peniston (GBR) bt Henri Laaksonen (SUI) 6-4, 6-3, 6-2 Steve Johnson (USA) bt Grigor Dimitrov (BUL x18) 4-6, 5-2 - retired Christian Garn (CHI) bt Elias Ymer (SWE) 6-3, 7-5, 6-4 Hugo Grenier (FRA) bt Marc-Andrea Huesler (SUI) 6-3, 7-6 (7/0), 6-7 (5/7), 2-6, 6-4 Benjamin Bonzi (FRA) bt Zdenek Kolr (CZE) 6-3, 6-3, 6-1 Jenson Brooksby (USA x29) bt Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-2, 6-3 Alex De Minaur (AUS x19) bt Hugo Dellien (BOL) 6-1, 6-3, 7-5 Jack Draper (GBR) bt Zizou Bergs (BEL) 6-4, 6-4, 7-6 (7/4) Diego Schwartzman (ARG x12) bt Stefan Kozlov (USA) 6-3, 6-2, 6-2 Brandon Nakashima (USA) bt Nicola Kuhn (ESP) 6-3, 6-7 (1/7), 6-3, 6-2 Roberto Bautista Agut (ESP x17) bt Attila Balazs (HUN) 6-1, 6-0, 6-3 Filip Krajinovic (SRB x26) bt Jiri Lehecka (CZE) 5-7, 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 6-4 Nick Kyrgios (AUS) bt Paul Jubb (GBR) 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3/7), 7-5 Jordan Thompson (AUS) bt Roberto Carballs Baena (ESP) 6-4, 6-1, 6-1 Jack Sock (USA) bt Bernabe Zapata Miralles (ESP) 7-6 (8/6), 6-4, 6-4 Marcos Giron (USA) bt Holger Rune (DEN x24) 6-3, 7-5, 6-4 Alex Molcan (SVK) bt Pedro Martnez (ESP) 4-6, 6-4, 6-4, 6-1 Alastair Gray (GBR) bt Chun Hsin Tseng (TAI) 6-3, 6-3, 7-6 (7/3) Mackenzie McDonald (USA) bt Nuno Borges (POR) 6-4, 6-4, 7-6 (7/3) Richard Gasquet (FRA) bt Joo Sousa (POR) 7-6 (9/7), 6-2, 4-6, 4-6, 6-3 Emil Ruusuvuori (FIN) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 6-2, 6-2, 4-6, 6-4 Botic van de Zandschulp (NED x21) bt Feliciano Lopez (ESP) 6-2, 6-3, 6-3 Lorenzo Sonego (ITA x27) bt Denis Kudla (USA) 6-7 (6/8), 6-3, 7-5, 4-6, 6-2 Hugo Gaston (FRA) bt Alexei Popyrin (AUS) 6-2, 4-6, 0-6, 7-6 (7/3), 6-3 Ricardas Berankis (LTU) bt Sam Querrey (USA) 6-4, 7-5, 6-3 Rafael Nadal (ESP x2) bt Francisco Cerundolo (ARG) 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 Women 1st rd Iga Swiatek (POL x1) bt Jana Fett (CRO) 6-0, 6-3 Lesley Pattinama Kerkhove (NED) bt Sonay Kartal (GBR) 6-4, 3-6, 6-1 Claire Liu (USA) bt Nuria Parrizas Diaz (ESP) 7-5, 6-3 Alize Cornet (FRA) bt Yulia Putintseva (KAZ x27) 6-3, 7-6 (7/5) Ajla Tomljanovic (AUS) bt Jil Teichmann (SUI x18) 6-2, 6-3 Catherine Harrison (USA) bt Arantxa Rus (NED) 6-1, 6-4 Viktorija Golubic (SUI) bt Andrea Petkovic (GER) 6-4, 6-3 Barbora Krejcikova (CZE x13) bt Maryna Zanevska (BEL) 7-6 (7/4), 6-3 Paula Badosa (ESP x4) bt Louisa Chirico (USA) 6-2, 6-1 Irina Maria Bara (ROM) bt Chloe Paquet (FRA) 6-2, 6-4 Ana Bogdan (ROM) bt Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 6-2 Petra Kvitova (CZE x25) bt Jasmine Paolini (ITA) 2-6, 6-4, 6-2 Kirsten Flipkens (BEL) bt Jaimee Fourlis (AUS) 7-5, 6-2 Simona Halep (ROM x16) bt Karolna Muchov (CZE) 6-3, 6-2 Coco Gauff (USA x11) bt Gabriela Ruse (ROM) 2-6, 6-3, 7-5 Mihaela Buzarnescu (ROM) bt Nastasja Schunk (GER) 6-4, 6-2 Lauren Davis (USA) bt Madison Brengle (USA) 6-2, 7-5 Amanda Anisimova (USA x20) bt Yuan Yue (CHN) 6-3, 6-4 Sara Sorribes Tormo (ESP x32) bt Christina McHale (USA) 6-2, 6-1 Zhang Shuai (CHN x33) bt Misaki Doi (JPN) 6-4, 6-0 Marta Kostyuk (UKR) bt Katie Swan (GBR) 4-6, 6-4, 6-4 Maria Sakkari (GRE x5) bt Zoe Hives (AUS) 6-1, 6-4 Viktoriya Tomova (BUL) bt Daria Saville (AUS) 7-5, 3-6, 7-5 Tatjana Maria (GER) bt Astra Sharma (AUS) 4-6, 6-3, 6-4 Yanina Wickmayer (BEL) bt Zhu Lin (CHN) 6-4, 6-2 Jelena Ostapenko (LAT x12) bt Oceane Dodin (FRA) 6-4, 6-4Wang Qiang (CHN) bt Belinda Bencic (SUI x14) 6-4, 5-7, 6-2Heather Watson (GBR) bt Tamara Korpatsch (GER) 6-7 (7/9), 7-5, 6-2