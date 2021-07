London, July 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Jul, 2021 ) :results from day 11 of Wimbledon on Friday (x denotes seeded player): Men Semi-finalsNovak Djokovic (SRB x1) bt Denis Shapovalov (CAN x10) 7-6 (7/3), 7-5, 7-5Matteo Berrettini (ITA x7) bt Hubert Hurkacz (POL x14) 6-3, 6-0, 6-7 (3/7), 6-4