Tennis: WTA Charleston results

Miami, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Apr, 2021 ) : results from WTA Charleston tournament in South Carolina on Tuesday (x denotes seed): 1st rd Ons Jabeur (TUN x1) bt Stefanie Vogele (SUI) 6-4, 6-1 Alycia Parks ( USA ) bt Grace Min ( USA ) 6-1, 6-4 Francesca Di Lorenzo ( USA ) bt Kristie Ahn ( USA ) 7-6 (8/6), 6-2 Claire Liu ( USA ) bt Storm Sanders (AUS) 7-5, 4-6, 6-0 Danka Kovinic (MNE) bt Viktoriya Tomova (BUL) 6-3, 6-3 Astra Sharma (AUS) bt Wang Yafan (CHN) 6-4, 6-2 Emma Navarro ( USA ) bt Tereza Martincova (CZE) 6-3, 3-2 abandonChristina McHale ( USA ) bt Sara Errani ( ITA ) 7-6 (7/3), 6-3Maria Camila Osorio (COL) bt Magda Linette ( POL x2) 6-3, 4-6, 7-5

