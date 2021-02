Tennis: WTA Gippsland Trophy and Yarra Valley Classic results

(@FahadShabbir)

Melbourne, Feb 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 1st Feb, 2021 ) :results Monday from the WTA Gippsland Trophy and Yarra Valley Classic at Melbourne Park: Gippsland Trophy 1st rd Destanee Aiava (AUS) bt Chloe Paquet (FRA) 6-1, 4-6, 6-4 Laura Siegemund (GER x16) bt Monica Niculescu (ROM) 7-5, 6-4 Mayo Hibi (JPN) bt Varvara Lepchenko (USA) 6-4, 6-7 (3/7), 6-1 Katie Boulter (GBR) bt Anna Kalinskaya (RUS) 6-1, 6-3 Alize Cornet (FRA) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 5-7, 6-1, 6-3 Coco Gauff (USA x14) bt Jil Teichmann (SUI) 6-3, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) 2nd rd Jasmine Paolini (ITA) bt Wang Qiang (CHN x10) 3-6, 7-5, 6-4 Karolina Muchova (CZE x8) bt Caty McNally (USA) 6-1, 6-1 Elina Svitolina (UKR x3) bt Andrea Petkovic (GER) 6-1, 6-4 Yarra Valley Classic 1st rd Vera Zvonareva (RUS) bt Kristyna Pliskova (CZE) 6-4, 6-7 (4/7), 6-3 Nadia Podoroska (ARG x14) bt Francesca Jones (GBR) 6-1, 6-3 Greet Minnen (BEL) bt Olga Danilovic (SRB) 6-4, 6-4 Alison Van Uytvanck (BEL) bt Hsieh Su-wei (TPE) 6-2, 6-0 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x11) bt Misaki Doi (JPN) 6-1, 6-4 Camila Giorgi (ITA) bt Clara Burel (FRA) 6-4, 6-3 2nd rd Danielle Collins (USA x13) bt Nina Stojanovic (SRB) 6-2, 6-1Petra Martic (CRO x7) bt Vera Lapko (BLR) 4-6, 6-3, 6-2Tsvetana Pironkova (BUL) bt Donna Vekic (CRO x9) 1-6, 6-4, 6-2