Tennis: WTA Lexington results - collated

Lexington, United States, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Aug, 2020 ) :results from WTA tournament in Lexington, Kentucky, on Tuesday (x denotes seed): 1st rd Serena Williams (USA x1) bt Bernarda Pera (USA) 4-6, 6-4, 6-1 Venus Williams (USA) bt Victoria Azarenka (BLR) 6-3, 6-2 Shelby Rogers (USA) bt Misaki Doi (JPN) 6-4, 4-6, 6-2 Leylah Fernandez (CAN) bt Sloane Stephens (USA x7) 6-3, 6-3 Catherine Bellis (USA) bt Francesca Di Lorenzo (USA) 6-1, 6-2 Jil Teichmann (SUI) bt Anna Kalinskaya (RUS) 6-2, 7-5 Yulia Putintseva (KAZ x5) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-0, 6-4 Anna Blinkova (RUS) bt Kristie Ahn (USA) 2-6, 6-4, 3-1 abandonOlga Govortsova (BLR) bt Bethanie Mattek-Sands (USA) 7-6 (7/4), 6-1Cori Gauff (USA) bt Caroline Dolehide (USA) 7-5, 7-5