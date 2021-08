(@ChaudhryMAli88)

Montreal, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Aug, 2021 ) :results on Wednesday in the WTA tournament at Montreal (x denotes seeded player): 2nd rd Rebecca Marino (CAN) bt Paula Badosa (ESP) 1-6, 7-5, 6-4Maria Sakkari (GRE x11) bt Veronika Kudermetova (RUS) 6-4, 5-7, 6-4Sara Sorribes (ESP) bt Liudmila Samsonova (RUS) 6-4, 6-3