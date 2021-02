Tennis: WTA results from Melbourne

Melbourne, Feb 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Feb, 2021 ) :Collated results Sunday from the WTA Gippsland Trophy, Yarra Valley Classic and Grampians Trophy at Melbourne Park: Yarra Valley Classic Final Ashleigh Barty (AUS x1) bt Garbine Muguruza (ESP x6) 7-6 (7/3), 6-4 Gippsland Trophy Final Elise Mertens (BEL) bt Kaia Kanepi (EST) 6-4, 6-1 Grampians Trophy Semi-finals Anett Kontaveit (EST x6) bt Maria Sakkari (GRE x5) 2-6, 6-3, 11-9Ann Li (USA) bt Jennifer Brady (USA x7) 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 10-6* There will be no final in the Grampians Trophy due to time constraints