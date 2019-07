Tennis: WTA San Jose results - collated

Los Angeles, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jul, 2019 ) :results on Monday in the WTA tournament at San Jose, California (x-denotes seeding): 1st rd Daria Kasatkina (RUS) bt Mihaela Buzarnescu (ROM) 6-2, 6-2 Mayo Hibi (JPN) bt Timea Babos (HUN) 6-2, 3-6, 7-6 (7/3) Maria Sakkari (GRE x7) bt Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-1, 6-4 Kristie Ahn (USA) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-3, 4-6, 6-4Carla Suarez Navarro (ESP x6) bt Magda Linette (POL) 6-3, 6-3Coco Vandeweghe (USA) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-2, 6-4