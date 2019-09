Tennis: WTA Wuhan open results

Wuhan, China, Sept 24 (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Sep, 2019 ) : results from the WTA tournament in Wuhan , China on Tuesday (x denotes seeding): Singles - 2nd round Svetlana Kuznetsova (RUS) bt Hsieh Su-Wei (TPE)6-2, 7-6 (7/5) Simona Halep (ROU x4) bt Barbora Strycova (CZE) 6-3, 6-2 Elena Rybakina (KAZ) bt Ons Jabeur (TUN) 6-1, 6-7 (7/3), 6-2 Sloane Stephens ( USA x10) bt Wang Yafan (CHN) 6-2, 3-6, 6-1 Petra Martic (CRO) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-0, 3-6, 6-1 Alison Riske ( USA ) bt Monica Puig (PUR) 2-6, 7-6 (7/5), 6-3 Sofia Kenin ( USA x15) bt Elise Mertens 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) Elina Svitolina (UKR x3) bt Garbine Muguruza (ESP) 7-5, 6-2 Dayana Yastremska (UKR) bt Christina McHale ( USA ) 6-3, 7-6 (9/7) Ashleigh Barty (AUS x1) bt Caroline Garcia (FRA) 4-6, 6-4, 6-1 Kiki Bertens (NED x6) bt Bernarda Pera ( USA ) 3-6, 6-4, 6-2 Wang Qiang (CHN x8) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-3, 6-3Karolina Pliskova (CZE x2) bt Amanda Anisimova ( USA ) 6-3, 6-3Veronika Kudermetova (RUS) bt Belinda Bencic (SUI x7) 2-6, 6-3, 6-4

