Tottenham v AC Milan Champions League starting line-ups

London, March 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th Mar, 2023 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16 second leg between Tottenham and AC Milan at the Tottenham Hotspur Stadium on Wednesday (0-1 on aggregate, 2000 GMT): Tottenham (3-4-3) Fraser Forster; Cristian Romero, Clement Lenglet, Ben Davies; Emerson Royal, Oliver Skipp, Pierre-Emile Hojbjerg, Ivan Perisic; Dejan Kulusevski, Harry Kane (capt), Son Heung-min Coach: Antonio Conte (ITA) AC Milan (4-3-3) Mike Maignan; Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Theo Hernandez (capt); Junior Messias, Rade Krunic, Sandro Tonali; Brahim Diaz, Olivier Giroud, Rafael Leao Coach: Stefano Pioli (ITA) Referee: Clement Turpin (FRA)