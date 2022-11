Tunisia v Australia World Cup starting line-ups

Doha, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2022 ) :Starting line-ups for the World Cup Group D match between Tunisia and Australia at Al Janoub Stadium in Qatar on Saturday (kick-off 1000 GMT): Tunisia (5-3-2): Aymen Dahmen; Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Mohamed Drager, Ali Abdi; Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Naim Sliti; Issam Jebali, Youssef Msakni (capt) Coach: Jalel Kadri (TUN) Australia (4-3-3) Mathew Ryan (capt); Kye Rowles, Fran Karacic, Aziz Behich, Harry Souttar; Aaron Mooy, Riley McGree, Jackson Irvine; Mathew Leckie, Craig Goodwin, Mitchell Duke Coach: Graham Arnold (AUS) Referee: Daniel Siebert (GER)