New York, Sept 11 (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Sep, 2021 ) :Paths to the US Open men's final (x denotes seed): Novak Djokovic (SRB x1) RD128: bt Holger Rune (DEN) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1 RD64: bt Tallon Griekspoor (NED) 6-2, 6-3, 6-2 RD32: bt Kei Nishikori (JPN) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-2 RD16: bt Jenson Brooksby (USA) 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 QF: bt Matteo Berrettini (ITA x6) 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 SF: bt Alexander Zverev (GER x4) 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 Daniil Medvedev (RUS x2) RD128: bt Richard Gasquet (FRA) 6-4, 6-3, 6-1 RD64: bt Dominik Koepfer (GER) 6-4, 6-1, 6-2 RD32: bt Pablo Andujar (ESP) 6-0, 6-4, 6-3 RD16: bt Daniel Evans (GBR x24) 6-3, 6-4, 6-3QF: bt Botic Van de Zandschulp (NED) 6-3, 6-0, 4-6, 7-5SF: bt Felix Auger-Aliassime (CAN x12) 6-4, 7-5, 6-2