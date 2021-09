US Open tennis results - collated

(@ChaudhryMAli88)

New York, Sept 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Sep, 2021 ) :results from Wednesday's matches at the US Open (x denotes seed): Men 2nd rd Andrey Rublev (RUS x5) bt Pedro Martnez (ESP) 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 6-1, 6-1 Frances Tiafoe (USA) bt Guido Pella (ARG) 6-1, 6-2, 7-5 Roberto Bautista (ESP x18) bt Emil Ruusuvuori (FIN) 6-1, 6-3, 6-2 Flix Auger-Aliassime (CAN x12) bt Bernab Zapata (ESP) 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 Henri Laaksonen (SUI) bt Christian Garn (CHI x16) 3-6, 7-6 (7/5), 6-2, 6-4 Peter Gojowczyk (GER) bt Dusan Lajovic (SRB) 2-6, 6-4, 2-6, 7-5, 6-4 Carlos Alcaraz (ESP) bt Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (8/6), 4-6, 6-1, 6-4 Stefanos Tsitsipas (GRE x3) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-4, 6-7 (4/7), 6-0 Botic van de Zandschulp (NED) bt Casper Ruud (NOR x8) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 Facundo Bagnis (ARG) bt Marco Trungelliti (ARG) 7-6 (7/4), 4-6, 6-3, 6-3 Alex Molcan (SVK) bt Brandon Nakashima (USA) 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-4 Diego Schwartzman (ARG x11) bt Kevin Anderson (RSA) 7-6 (7/4), 6-3, 6-4 Alexei Popyrin (AUS) bt Grigor Dimitrov (BUL x15) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4), 4-0, retired Daniel Evans (GBR x24) bt Marcos Giron (USA) 6-4, 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 Pablo Andjar (ESP) bt Philipp Kohlschreiber (GER) 6-4, 6-3, 6-1 Daniil Medvedev (RUS x2) bt Dominik Koepfer (GER) 6-4, 6-1, 6-2 Women 2nd rd Elina Svitolina (UKR x5) bt Rebeka Masarova (ESP) 6-2, 7-5 Darya Kasatkina (RUS x25) bt Markta Vondrousov (CZE) 3-6, 6-4, 6-4 Elena Rybakina (KAZ x19) bt Caroline Garcia (FRA) 6-1, 6-4 Simona Halep (ROM x12) bt Kristna Kucov (SVK) 6-3, 6-1 Sloane Stephens (USA) bt Cori Gauff (USA x21) 6-4, 6-2 Leylah Fernandez (CAN) bt Kaia Kanepi (EST) 7-5, 7-5 Naomi Osaka (JPN x3) bt Olga Danilovic (SRB) walkover Barbora Krejckov (CZE x8) bt Christina McHale (USA) 6-3, 6-1 Kamilla Rakhimova (RUS) bt Ekaterina Alexandrova (RUS x32) 6-4, 6-1 Victoria Azarenka (BLR x18) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-3, 7-6 (7/1) Garbie Muguruza (ESP x9) bt Andrea Petkovic (GER) 6-4, 6-2 Elise Mertens (BEL x15) bt Valentini Grammatikopoulou (GRE) 6-2, 6-2 Ons Jabeur (TUN x20) bt Mara Camila Osorio (COL) 6-0, 6-1Danielle Collins (USA x26) bt Kaja Juvan (SLO) 6-4, 6-2Aryna Sabalenka (BLR x2) bt Tamara Zidansek (SLO) 6-3, 6-1