US PGA Palmetto Championship scores

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Jun, 2021 ) :Leading scorers after Thursday's opening round of the US PGA Tour's Palmetto Championship at Congaree (par-71, USA unless noted): 64 - Wes Roach 65 - Doc Redman, Dustin Johnson, Chesson Hadley, Erik van Rooyen (RSA) 66 - Jhonattan Vegas (VEN)67 - Danny Lee (NZL), Vaughn Taylor, Patrick Rodgers, Kiradech Aphibarnrat (THA), Tain Lee, Sam Ryder, Nick Taylor (CAN), Harris English, Chez Reavie, An Byeong-hun (KOR), Richard S.

Johnson (SWE), Roger Sloan (CAN)68 - Tommy Fleetwood (ENG), Jonathan Byrd, Kevin Chappell, Hudson Swafford, Josh Teater, Will Gordon, Wilco Neinaber (RSA), Bryson Nimmer, Ian Poulter (ENG), Garrick Higgo (RSA), Chris Baker, Hank Lebioda