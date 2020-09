US PGA Safeway Open scores

(@ChaudhryMAli88)

San Francisco, Sept 12 (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Sep, 2020 ) :Leading scores after Friday's second round of the US PGA Tour's Safeway Open at Silverado Country club in Napa, California (par 72, USA unless noted): 129 - Sam Burns 64-65 131 - Harry Higgs 69-62 132 - Cameron Percy (AUS) 64-68, Russell Knox (SCO) 63-69, DJ Trahan 67-65 133 - James Hahn 68-65, Doug Ghim 67-66 134 - Pat Perez 65-69, Rob Oppenheim 68-66, Tom Hoge 66-68, Brian Stuard 67-67135 - Brendan Steele 65-70, Kim Si-woo (KOR) 70-65, Tim Wilkinson (NZL) 67-68, Ricky Barnes 69-66, Kristoffer Ventura (NOR) 69-66136 - Lucas Glover 69-67, Bud Cauley 68-68, Bo Hoag 64-72, Charl Schwartzel (RSA) 68-68, Zhang Xinjun (CHN) 69-67, MJ Daffue (RSA) 71-65, Sepp Straka (AUT) 70-66, Scott Harrington 66-70, Ben Taylor (ENG) 69-67