US PGA Tour Championship scores

Washington, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Aug, 2022 ) :Scores after Friday's second round of the US PGA Tour Championship at par-70 East Lake in Atlanta (USA unless noted, some player scores trimmed up to 10 strokes based upon season point totals): 19-under: Scottie Scheffler 65-66 17-under: Xander Schauffele 66-63 13-under: Jon Rahm (ESP) 67-63 12-under: Patrick Cantlay 70-66, Im Sung-jae (KOR) 67-65 11-under: Joaquin Niemann (CHI) 64-67 10-under: Rory McIlroy (NIR) 67-67 9-under: Max Homa 71-62, Tom Hoge 66-66, Cameron Young 67-67 8-under: Aaron Wise 65-67, Sepp Straka (AUT) 68-68, Justin Thomas 67-68, Matt Fitzpatrick (ENG) 64-71 6-under: Tony Finau 72-66, Hideki Matsuyama (JPN) 70-66, Collin Morikawa 66-69, Jordan Spieth 68-68, JT Poston 65-69, Cameron Smith (AUS) 67-71 3-under: Viktor Hovland (NOR) 71-68, Brian Harman 68-70, Billy Horschel 68-70 2-under: Adam Scott (AUS) 68-70, Sam Burns 69-74 1-under: Corey Conners (CAN) 74-66 Level Par - Lee Kyoung-hoon 68-721-over: Scott Stallings 70-743-over: Sahith Theegala 71-72