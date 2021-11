Wales v Fiji teams for rugby Test

(@FahadShabbir)

Cardiff, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Nov, 2021 ) :Teams for one-off rugby union Test between Wales and Fiji at Principality Stadium in Cardiff on Sunday (kick-off 1415 GMT): Wales Liam Williams; Alex Cuthbert, Josh Adams, Johnny Williams, Louis Rees-Zammit; Dan Biggar, Kieran Hardy; Taine Basham, Thomas Young, Ellis Jenkins (capt); Adam Beard, Will Rowlands; Tomas Francis, Ryan Elias, Rhys Carre Replacements: Bradley Roberts, Gareth Thomas, WillGriff John, Christ Tshiunza, Seb Davies, Tomos Williams, Callum Sheedy, Nick Tompkins Coach: Wayne Pivac (NZL) Fiji Setareki Tuicuvu; Josua Tuisova, Waisea Nayacalevu (capt), Vilimoni Botitu, Eroni Sau; Ben Volavola, Frank Lomani; Viliame Mata, Mesulame Kunavula, Albert Tuisue; Temo Mayanavanua, Api Ratuniyarawa; Mesake Doge, Sam Matavesi, Peni Ravai Replacements: Zuriel Togiatama, Eroni Mawi, Leeroy Atalifo, Tevita Ratuva, Masivesi Dakuwaqa, Nikola Matawalu, Apisai Naqalevu, Aminiasi Tuimaba Coach: Vern Cotter (NZL)/Gareth Baber (WAL) Referee: Nic Berry (AUS)