Wales v Iran World Cup starting line-ups

AlRayyan, Qatar, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Nov, 2022 ) :Starting line-ups in the World Cup Group B match between Wales and Iran at the Ahmad bin Ali Stadium (kick off 1000 GMT): Wales (3-5-2) Wayne Hennessey; Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies; Connor Roberts, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey, Harry Wilson, Neco Williams; Gareth Bale, Kieffer Moore Coach: Rob Page (WAL) Iran (4-4-2) Hossein Hosseini; Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi, Majid Hosseini, Ramin Rezaeian; Saeid Ezatolahi, Ahmad Noorollahi, Ehsan Hajsafi (capt), Milad Mohammadi; Mehdi Taremi, Sardar Azmoun Coach: Carlos Queiroz (POR) Referee: Mario Escobar